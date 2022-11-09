Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с финальной заявкой на чемпионат мира в Катаре.

В список попали Карим Бензема, Люка Эрнандес и Рафаэль Варан, участие которых подвергалось сомнениям из-за травм, а также Оливье Жиру и Эдуардо Камавинга, чьи кандидатуры вызывали некоторые вопросы у СМИ.

Голкиперы: Ареола, Льорис, Манданда.

Защитники: Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Кимпембе, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано, Варан.

Полузащитники: Камавинга, Фофана, Гендузи, Рабио, Чуамени, Верету.

Нападающие: Бензема, Коман, Усман Дембеле, Жиру, Гризманн, Мбаппе, Нкунку.