Известно, когда Зидан возглавит сборную Франции

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к возвращению на тренерский мостик. Согласно информации Mundo Deportivo, 50-летний специалист станет новым рулевым сборной Франции.

Зинедин сменит в национальной команде Дидье Дешама. По данным источника, это произойдет после завершения чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре. Контракт с Зиданом уже согласован.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. «Трёхцветные» начнут защиту титула поединком против Австралии. Встреча первого тура групповой стадии состоится сегодня, 22 ноября.