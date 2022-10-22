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Бензема – Ротену: «Сохраняй спокойствие»

22 Октября 2022 • 06:19 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» по версии журнала France Football Карим Бензема ответил на высказывание другого французского футболиста – бывшего игрока национальной команды и многих французских клубов, включая «ПСЖ» и «Монако», Жерома Ротена.

Ротен извинился перед читателями, но отметил тот факт, что молодой француз Килиан Мбаппе чаще поражает ворота команд соперников и выступает за сборную своей страны решительнее любого другого нападающего, что действительно давно для бывшего футболиста.

«Ты много болтаешь, сохраняй спокойствие», - ответил на данное мнение Бензема в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Жером Ротен Килиан Мбаппе
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