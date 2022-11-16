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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Орещук причислил Францию к главным фаворитам чемпионата мира

16 Ноября 2022 • 14:47 Комментировать
Франция
...
Австралия
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22.11 22:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Орещук признался, что на этом турнире он будет переживать за сборную Франции, которую отнёс к фаворитам мундиаля наряду с Аргентиной и Бразилией.

«Я буду болеть за сборную Франции. Да, ряд французских игроков пропустит мундиаль из-за травм, но тем сильнее я буду поддерживать эту команду. Фаворитами я назову Бразилию, Аргентину и Францию. В англичан я не верю», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Также эксперт считает, что нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе играет лучше своего одноклубника по «ПСЖ» Неймара, который на чемпионате мира будет представлять сборную Бразилии.

Напомним, что на групповом этапе турнира команда Франции встретится с Данией, Тунисом и Австралией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Франции Неймар Роман Орещук Килиан Мбаппе
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ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ
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