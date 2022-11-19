Трезеге рассказал, почему Франция – фаворит ЧМ-2022

Бывший французский футболист и чемпион мира Давид Трезеге поделился мыслями о предстоящем мундиале.

По словам известного экс-нападающего, французы имеют отличные шансы добиться триумфа во втором розыгрыше кряду.

«Франция – команда с самым впечатляющим набором игроков в атаке, – рассказывает Трезеге в интервью Sportweek. – Среди всех особенно выделяется Мбаппе, которому, конечно, ещё есть куда расти, но он стал значительно увереннее играть в чужой штрафной площади», – заявил француз.

Напомним, что в рамках группового этапа чемпионата мира коллектив Дидье Дешама сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса.