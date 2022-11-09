Дешам высказался о готовности Бензема перед ЧМ-2022

Наставник сборной Франции Дидье Дешам уверен, что нападающий Карим Бензема наберёт форму до старта мундиаля.

Участие лидера мадридского «Реала» находилось под сомнением из-за регулярных травм, однако Дешам всё же включил обладателя «Золотого мяча» в итоговую заявку.

«Чемпионат мира – очень важное событие для Карима. Как и все остальные игроки, он сделает всё возможное, чтобы быть готовым к первому матчу.

Был период, когда Бензема слишком часто играл, за что теперь расплачивается, регулярно получая микротравмы. Но он осознаёт, насколько важен чемпионат мира.

Бензема пропускал матчи «Реала» в нынешнем сезоне не из-за нежелания играть – он действительно не был готов. Уверен, до старта турнира всё наладится», – поведал Дешам.