Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам высказался о готовности Бензема перед ЧМ-2022

09 Ноября 2022 • 22:55 Комментировать
Франция
...
Австралия
1 1.22 X 6.30 2 15.00
22.11 22:00

Наставник сборной Франции Дидье Дешам уверен, что нападающий Карим Бензема наберёт форму до старта мундиаля.

Участие лидера мадридского «Реала» находилось под сомнением из-за регулярных травм, однако Дешам всё же включил обладателя «Золотого мяча» в итоговую заявку.

«Чемпионат мира – очень важное событие для Карима. Как и все остальные игроки, он сделает всё возможное, чтобы быть готовым к первому матчу.

Был период, когда Бензема слишком часто играл, за что теперь расплачивается, регулярно получая микротравмы. Но он осознаёт, насколько важен чемпионат мира.

Бензема пропускал матчи «Реала» в нынешнем сезоне не из-за нежелания играть – он действительно не был готов. Уверен, до старта турнира всё наладится», – поведал Дешам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Чемпионат Мира Дидье Дешам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
2
2.65 3.25 2.85
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Хетафе Хетафе
1
0
2.50 3.10 3.10
Видео
84 мин
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
0
1
3.95 3.40 2.02
Видео
9 мин
Мальорка Мальорка
Атлетико М Атлетико М
0
0
4.40 3.45 1.92
Видео
10.11.22 в 21:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Сельта Сельта
2.50 3.25 2.95
Видео
10.11.22 в 22:00
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
2.41 3.30 3.10
Видео
10.11.22 в 23:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
1.25 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
23:05 · Испания. Ла Лига
«Севилья» вдевятером ничего не смогла поделать против «Реал Сосьедада»
23:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:59 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» минимально обыграла конкурентов из «Хетафе»
22:55 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о готовности Бензема перед ЧМ-2022
22:45 · Испания. Ла Лига
Негредо продлит контракт с «Кадисом»
22:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Кадис»: прогноз на матч чемпионата Испании – 10 ноября 2022
22:03 · Испания. Ла Лига
Впервые в 21 веке «Севилья» завершила первый тайм матча Ла Лиги вдевятером
21:36 · Испания. Ла Лига
Перес: «Все футболисты хотят играть в «Реале»
21:25 · Испания. Ла Лига
Ракитич проводит 400-й матч в Ла Лиге
21:12 · Испания. Ла Лига
Пике нанес Шакире новый удар по самолюбию 2
21:04 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения»
20:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн начал изучать испанский язык
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нашёл усиление в Испании
20:24 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Фелиша слухи
18:43 · Испания. Ла Лига
​Из-за беседы Сетьена с игроками тренировка «Вильярреала» началась на два часа позже
Все новости
Рекомендуем