Камавинга рассказал, как отреагировал на травму Бензема

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга высказался о состоянии своего партнера по национальной команде Карима Бензема, пропускающего чемпионат мира – 2022 из-за травмы.

«Я узнал эту новость на следующее утро после тренировки. Было больно это слышать, но цель сборной от этого не меняется. Очень скоро мы проведем стартовый матч и должны быть полностью готовы.

Бензема был сильно расстроен случившимся, он очень хотел сыграть на мундиале. Это серьезный удар», - передает слова полузащитника Lequipe.

Франция в первом туре группового этапа сыграет против команды Австралии 22 ноября.