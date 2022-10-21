Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Меньян вынужден пропустить ЧМ-2022

21 Октября 2022 • 19:30 Комментировать
Франция
...
Австралия
1 1.20 X 6.20 2 15.00
22.11 22:00

Вратарь итальянского «Милана» и сборной Франции Майк Меньян вынужден пропустить приближающийся чемпионат мира – 2022 из-за травмы.

Ранее французский футболист провёл пять матчей за национальную команду.

Ранее игроку пришлось пропустить несколько игр как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов.

На турнире в Катаре французскому коллективу предстоит сразиться со сборными Австралии, Дании и Туниса. Свой путь на групповом этапе команда начнёт с матча со сборной Австралии 22 ноября в 22:00.

Франция считается фаворитом группы D, однако отсутствие сильного вратаря способно облегчить задачу соперникам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чм-2022 Майк Меньян травмы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
19:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци назвал причину непопадания Промеса в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Меньян вынужден пропустить ЧМ-2022
17:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой прокомментировал непопадание Промеса в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира - 2022 2
17:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гус Тиль попал в расширенную заявку сборной на ЧМ-2022, Промес – нет
16:10 · Россия. Премьер-лига
Байрамян признался, что хотел бы видеть Карпина главным тренером сборной Армении
15:29 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек допустил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть за сборную России
14:11 · Италия. Серия А
Раньери назвал своего фаворита катарского чемпионата мира
13:40 · Россия. Премьер-лига
Журналист считает, что игроки из РПЛ могут быть вызваны в сборную Хорватии
12:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков рассказал, состоится ли матч России против Боснии и Герцеговины
12:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Желаю Катару всего наилучшего в проведении чемпионата мира, эта страна дала мне всё»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о соперниках для сборной России: «Достойных команд хватает — нужно хорошо искать»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, нужна ли сборная России в условиях изоляции
07:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов высказался о возможном вызове Кокорина в сборную России
07:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера: «Если Кокорин наберёт форму, то будет отличным нападающим»
07:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент УЕФА высказался о проведении ЧМ-2030 на Украине
Все новости
Рекомендуем