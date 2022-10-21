Меньян вынужден пропустить ЧМ-2022

Вратарь итальянского «Милана» и сборной Франции Майк Меньян вынужден пропустить приближающийся чемпионат мира – 2022 из-за травмы.

Ранее французский футболист провёл пять матчей за национальную команду.

Ранее игроку пришлось пропустить несколько игр как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов.

На турнире в Катаре французскому коллективу предстоит сразиться со сборными Австралии, Дании и Туниса. Свой путь на групповом этапе команда начнёт с матча со сборной Австралии 22 ноября в 22:00.

Франция считается фаворитом группы D, однако отсутствие сильного вратаря способно облегчить задачу соперникам.