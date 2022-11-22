Колосков — об игре Польши: «Такой футбол смотреть тяжело»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о матче Польши и Мексики на чемпионате мира.

Известный чиновник отказался обсуждать европейцев в контексте отстранения российской сборной, которая должна была встретиться с подопечными Чеслава Михневича в стыковых матчах на катарский мундиаль, отметив, что Польша не виновата в случившемся.

«Что касается игры против Мексики, то зрелищности вообще никакой не было. Было много борьбы, но не футбола. У команды не держался мяч. Будем надеяться, что дальше нас ждут зрелищные игры. Такой футбол смотреть тяжело», — заявил функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что Польша и Мексика сыграли уже вторую нулевую ничью на ЧМ-2022. Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти во втором тайме.