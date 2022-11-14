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Коман опасается, что ему не найдётся места в тактических построениях Дешама на ЧМ-2022

14 Ноября 2022 • 02:37 Комментировать
Франция
...
Австралия
1 1.25 X 6.10 2 14.00
22.11 22:00

Вингер сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказался о тактических нюансах в игре национальной команды.

«Проблема в том, что в последних матчах сборная Франции использовала формацию, в которой нет вингеров – только два нападающих и «десятка». В такой схеме я могу быть латералем, что вполне осуществимо, но не оптимально для меня. Если на эту позицию тренеру нужен игрок, умеющий хорошо защищаться, то я, наверное, не лучший кандидат, и кто-то вроде Бенжамена Павара подошёл бы на эту роль гораздо лучше. Возможно, на чемпионате мира мы вернёмся к 4-3-3 – я был бы совсем не против», – отметил 26-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Дидье Дешам Кингсли Коман
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