Коман опасается, что ему не найдётся места в тактических построениях Дешама на ЧМ-2022

Вингер сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказался о тактических нюансах в игре национальной команды.

«Проблема в том, что в последних матчах сборная Франции использовала формацию, в которой нет вингеров – только два нападающих и «десятка». В такой схеме я могу быть латералем, что вполне осуществимо, но не оптимально для меня. Если на эту позицию тренеру нужен игрок, умеющий хорошо защищаться, то я, наверное, не лучший кандидат, и кто-то вроде Бенжамена Павара подошёл бы на эту роль гораздо лучше. Возможно, на чемпионате мира мы вернёмся к 4-3-3 – я был бы совсем не против», – отметил 26-летний футболист.