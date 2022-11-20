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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Франции может потерять ещё одного футболиста

20 Ноября 2022 • 21:07 Комментировать
Франция
...
Австралия
1 1.30 X 5.40 2 11.50
22.11 22:00

В расположении сборной Франции возникла очередная проблема. Как сообщает RMC Sport, полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировочное занятие команды из-за дискомфорта в мышцах бедра. Главный тренер Дидье Дешам принял решение не задействовать хавбека в процессе, чтобы не усугубить проблему.

Чемпионат мира – 2022 пропустят сразу несколько звездных игроков «трёхцветных». Из-за повреждений на турнире в Катаре не сыграют нападающие Карим Бензема и Кристофер Нкунку, а также полузащитники Поль Погба и Н’Голо Канте.

Сборная Франции начнет защиту титула поединком против Австралии 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Эдуардо Камавинга
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ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ
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