Сборная Франции может потерять ещё одного футболиста

В расположении сборной Франции возникла очередная проблема. Как сообщает RMC Sport, полузащитник Эдуардо Камавинга пропустил тренировочное занятие команды из-за дискомфорта в мышцах бедра. Главный тренер Дидье Дешам принял решение не задействовать хавбека в процессе, чтобы не усугубить проблему.

Чемпионат мира – 2022 пропустят сразу несколько звездных игроков «трёхцветных». Из-за повреждений на турнире в Катаре не сыграют нападающие Карим Бензема и Кристофер Нкунку, а также полузащитники Поль Погба и Н’Голо Канте.

Сборная Франции начнет защиту титула поединком против Австралии 22 ноября.