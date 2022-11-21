Дешам рассказал, почему никого не вызвал на замену Бензема в сборной

Накануне чемпионата мира со сборной Франции приключилась ещё одна беда – травму получил обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема. Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам рассказал, почему он не взял никого на замену форварду.

«Нам достаточно всех 25 игроков, которые есть у нас сейчас. Поэтому и изменений состава больше не будет. В лице тех, кто есть сейчас в команде, мы имеем всё, что нам нужно», - цитирует специалиста Get French Football News. Напомним, что в заявку на турнир можно максимально включить 26 футболистов.

Вчера стало известно, что Дешам не будет вызывать в сборную нового игрока вместо Бензема.

Как и четыре года назад, сборная Франции сыграет в группе D с Данией и Австралией. Новым соперником станет сборная Туниса. В России чемпионы мундиаля 2018 года встречались с Перу. Этой южноамериканской сборной в Катаре нет.