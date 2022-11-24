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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«На это каждый ответит, каждый ответит «Конечно, Вася!» - Ибрагимович нахваливает Жиру

24 Ноября 2022 • 22:21 Комментировать
Франция
4:1
Австралия
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович следит за событиями чемпионата мира, он болеет за своего партнера по «Милану» француза Оливье Жиру, считая, что тот может стать лучшим игроком начавшегося чемпионата мира.

- Кто станет лучшим игроком чемпионата? Оливье Жиру. Кто удивит на этом чемпионате? Поддержу своего друга - Оливье Жиру. Кто станет лучшим талантом чемпионата? Оливье Жиру, потому что он все еще молод, это я вам говорю. И я молод, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что в первом же своем матче Оливье Жиру забил два мяча в ворота австралийской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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