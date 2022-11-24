«На это каждый ответит, каждый ответит «Конечно, Вася!» - Ибрагимович нахваливает Жиру

Шведский нападающий Златан Ибрагимович следит за событиями чемпионата мира, он болеет за своего партнера по «Милану» француза Оливье Жиру, считая, что тот может стать лучшим игроком начавшегося чемпионата мира.

- Кто станет лучшим игроком чемпионата? Оливье Жиру. Кто удивит на этом чемпионате? Поддержу своего друга - Оливье Жиру. Кто станет лучшим талантом чемпионата? Оливье Жиру, потому что он все еще молод, это я вам говорю. И я молод, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что в первом же своем матче Оливье Жиру забил два мяча в ворота австралийской сборной.