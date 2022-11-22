​Сборная Франции объявила состав на первый матч на чемпионате мира

Во вторник вечером сборная Франции начинает защиту титула чемпиона мира. В первом туре группового этапа команда Дидье Дешама будет играть против Австралии. Рулевой «трёхцветных» принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Льорис, Павар, Конате, Упамекано, Эрнандес, Рабио, Тчуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Как видим, Дидье Дешам выпускает с первых минут сразу четырёх номинальных форвардов.

Стартовый свисток в матче между сборными Франции и Австралии прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.