Франция: как сыграет сборная на чемпионате мира в Катаре

Сборная Франции стартует на чемпионате мира 22 ноября. Рассказываем об этой европейской сборной и её шансах на победу в Катаре.

История выступлений сборной Франции на чемпионатах мира

Франция едет в Катар защищать звание чемпиона мира, которое было завоёвано в России. Это был второй титул после домашнего в 1998-м. Между этими двумя успехами был ещё проигранный финал в 2006-м. Из более ранних успехов можно вспомнить третье место, которая Франция завоёвывала в 1986-м и 1958-м, а в 1982-м «лес блё» стали четвёртыми. В целом сборная участвовала на 15 чемпионатах мира из 21 проведённого.

Кто попал в группу со сборной Франции на чемпионате мира

В группе D есть два явных фаворита, которые должны проходить дальше. Франция и Дания выглядят командами, которые должны спокойно обыгрывать Австралию и Тунис. Если не случится какого-то сюрприза, так и будет.

Как выступит и какое место займёт сборная Франции на чемпионате мира

Давать прогноз на выступление сборной Франции крайне тяжело. По составу это одна из сильнейших сборных современности, но огромный выбор будто стал проблемой для Дидье Дешама. Сборная Франции может вновь выиграть турнир, как было четыре года назад, а может и вылететь уже на первой стадии плей-офф, как это случилось на Евро-2020.

Состав сборной Франции

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал» Лондон), Дайо Упамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Жордан Верету («Марсель»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал» Мадрид), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

Главные потери сборной Франции перед чемпионатом мира

Потерь у сборной Франции накануне мундиаля хватает. Не будет в Катаре Н'Голо Канте, который получил тяжёлую травму. Добавим к этому, что ещё летом сломался Поль Погба, так что его вызов в сборную тоже был бы странным. Вдобавок к этому осенью разные повреждения получили Рафаэль Варан и Люка Эрнандес. Тем не менее главные звёзды дружины Дидье Дешама в строю.

Расписание матчей сборной Франции

22 ноября в 22:00 – Франция – Австралия;

26 ноября в 19:00 – Франция – Дания;

30 ноября в 18:00 – Тунис – Франция.

Какие шансы сборной Франции победить на чемпионате мира – прогноз

У сборной Франции есть всё, чтобы выиграть чемпионат мира: обладатель Золотого мяча Карим Бензема, один из главных талантов современности Килиан Мбаппе и огромный выбор звёзд на других позициях. Против Франции говорит то, что Дешам пока не нашёл оптимального сочетания. Кроме того, против «лес блё» и статистика – лишь дважды в истории чемпионатов мира действующий победитель смог засчитать трофей. Более того, на трёх последних мундиалях обладатель трофея не смог даже выйти из группы.

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Капитан сборной Франции

Даже сразу сложно сказать, кто является капитаном сборной Франции, потому что в последнее время многие футболисты выходили на поле с повязкой. Однако основным всё же является Уго Льорис, когда он выходит на поле. Примерно через неделю после чемпионата мира ему исполнится 36 лет, так что турнир в Катаре для него станет последним, скорее всего. Льорис занял место в воротах сборной в 22 года и с тех пор его никому не отдаёт. Интересно, что в составе сборной он взял больше трофеев, чем с клубами.

Главный тренер сборной Франции

Дидье Дешам – один из немногих, кто смог выиграть чемпионат мира и как игрок, и как тренер. После триумфа в 1998-м в роли капитана через двадцать лет он праздновал победу на тренерском мостике. Вместе со сборной Франции у него также был финал домашнего Евро-2016. Ещё была победа в Лиге наций в сезоне -2020/21. Наверное, если вспомнить, что в далеком 2004-м Дешам ещё и вывел скромный «Монако» в финал Лиги чемпионов, то тренера можно назвать одним из самых успешных в современности. Правда, есть ощущение, что турнир в Катаре может стать для него последним в роли наставника сборной.

Где смотреть матчи сборной Франции на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.