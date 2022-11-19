Бензема и Варан вернулись к тренировкам в общей группе

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема и центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан приступили к полноценным тренировкам в расположении сборной Франции.

Оба футболиста подошли к чемпионату мира не в лучших кондициях и до сегодняшнего дня занимались по индивидуальной программе. По информации журналиста Адриена Гренье, сегодня Бензема и Варану впервые с начала подготовки к мундиалю позволили присоединиться к общей группе на тренировке.

Сборная Франции начнёт своё выступление на турнире матчем против Австралии, который начнётся 22 ноября в 22:00 по московскому времени.