Впервые с 1978 года действующий обладатель «Золотого мяча» пропустит чемпионат мира

Нападающий сборной Франции Карим Бензема травмировался на тренировке за несколько дней до старта турнира.

34-летний футболист мадридского «Реала» получил повреждение на тренировке «трёхцветных» в субботу, и проведённое позднее обследование определило, что форвард не успеет восстановиться до конца мундиаля. Как отмечает Squawka, с 1982 года все игроки, являющиеся действующими обладателями «Золотого мяча» на момент проведения чемпионата мира, неизменно принимали участие в празднике футбола – Бензема прервал многолетнюю серию.

22 ноября сборная Франции сыграет против Австралии в поединке первого тура группового этапа.