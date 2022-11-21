Гризманн: «Я видел Бензема после травмы, у него был очень печальный вид»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал травму Карима Бензема, который из-за нового повреждения пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Я видел Бензема после той тренировки, на которой он получил травму. Его вид был очень печальным. Конечно, Карима можно понять», – цитирует нападающего «Атлетико» французское издание RMC Sport.

Напомним, после травмы Бензема основным нападающим сборной Франции на чемпионате мира с большой долей вероятности станет форвард «Милана» Оливье Жиру, который в качестве игрока старта помог команде Дидье Дешама выиграть мундиаль в 2018 году.