Эрнандес: «Хочу поблагодарить медицинский штаб «Баварии» за то, что я смогу сыграть на чемпионате мира»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес поблагодарил медицинский штаб своего клуба за то, что ему помогли побыстрее восстановиться после травмы и сыграть на чемпионате мира в составе сборной Франции.

«Хочу поблагодарить медицинский штаб «Баварии» за помощь в восстановлении после травмы и за то, что я смогу сыграть на чемпионате мира. Я чувствую, что готов к турниру на все 100%», – заявил Эрнандес на пресс-конференции.

Напомним, Люка получил травму осенью в матче против каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов. В той игре Эрнандес открыл счёт и помог команде выиграть со счётом 2:0.