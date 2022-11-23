Сборная Франции начала с уверенной победы над австралийцами свой путь к защите чемпионского титула - французы могут стать первой сборной со времен Бразилии и Пеле (1958 и 1962), которая удержит свой чемпионский титул.

Два мяча в этой игре забил Оливье Жиру, который в возрасте 36 лет 53 дней стал самым возрастным автором дубля в матче чемпионата мира, за исключением лишь одного из ряда вон выходящего случая.

Легендарный камерунец Роже Милла, которому в этом году исполнились 70 лет, в 1990 году дважды забивал по два мяча за матч - сперва сборной Румынии, а затем Колумбии. А было ему тогда уже 38 лет.