Франция выиграла 22 из 23 матчей ЧМ, в которых лидировала к перерыву

Сборная Франции начала свои выступления на чемпионате мира в Катаре, она пропустила первой от Австралии, но затем отыгралась, а на 32-й минуте Оливье Жиру с передачи Адриена Рабио, автора первого гола Франции, забил еще один мяч и вывел свою команду вперед.

На перерыв сборная Франции ушла лидером, и, как показывает статистика выступлений двукратных чемпионов мира, она выиграла 22 из 23 матчей в рамках ЧМ, в которых уходила на перерыв лидером. Единственная неудача произошла в игре с Южной Кореей в 2006 году - 1:1.

В настоящий момент проходит матч между сборными Австралии и Франции, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт.