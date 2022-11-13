Дешам: «Золотой мяч» никак не повлиял на Бензема»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не считает, что получение престижной индивидуальной награды скажется на игре Карима Бензема.

Форвард мадридского «Реала» был награждён «Золотым мячом» за свои успехи в прошлом сезоне, а в нынешней кампании испытывает проблемы с травмами.

«Золотой мяч никак не повлиял на Бензема, он остаётся тем же игроком. Конечно, он достиг важной цели, но это никак не скажется на его выступлениях. Он будет играть в сборной Франции в той же роли, что и раньше. Да, теперь на него возлагается дополнительная ответственность, люди ждут от него большего, чем ранее, но он хорошо знает требования и сосредоточен на достижении нашей общей цели», – отметил в интервью Prime Video рулевой «трёхцветных».