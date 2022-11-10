Дешам назвал сильные и слабые стороны Камавинги

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игровых качествах Эдуардо Камавинги.

19-летний полузащитник мадридского «Реала» попал в итоговую заявку «трёхцветных» на чемпионат мира в Катаре.

«Когда Камавинга на поле, случиться может всякое. Иногда у него возникают проблемы, он не всё делает правильно, но его универсальность – это большой плюс», – цитирует Get French Football News наставника французов.

Эдуардо Камавинга дебютировал за сборную Франции в 2020 году, отыграв в общей сложности четыре матча за национальную команду и забив один гол. В составе «Реала» молодой хавбек появился на поле 19 раз в нынешнем сезоне.