Жиру - самый возрастной автор гола за Францию на чемпионатах мира

Сборная Франции начала свои выступления на чемпионате мира в Катаре, она пропустила первой от Австралии, но затем отыгралась, а на 32-й минуте Оливье Жиру с передачи Адриена Рабио, автора первого гола Франции, забил еще один мяч и вывел свою команду вперед.

Как выяснилось, это был уже 50-й гол за сборную своей страны для Оливье Жиру. Он стал самым возрастным автором гола за сборную Франции на чемпионатах мира, в возрасте 36 лет 53 дней.

В настоящий момент проходит матч между сборными Австралии и Франции, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт.