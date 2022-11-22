Сборная Франции отыгралась в матче с Австралией

В матче чемпионата мира между сборными Франции и Австралии забит второй гол. На 27-й минуте наконец-то европейская команда провела голевую атаку. После подачи углового с правого фланга мяч был выбит подальше защитником, но тут же вторая волна атаки с длинным навесом в центра штрафной, где Адриен Рабио без помех головой пробил в дальнюю часть створа.

Счет стал 1:1. Напомним, что в самом дебюте поединка австралийцы открыли счет в быстрой атаке, решающий удар в активе Крейга Гудвина. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.