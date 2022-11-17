Известны сроки восстановления Нкунку

Стали известны сроки восстановления Кристофера Нкунку, который из-за травмы пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.

По информации L’Equipe, главная звезда «РБ Лейцпиг» будет вне футбольного поля от шести до восьми недель. У 25-летнего футболиста было обнаружено растяжение связок левого колена. Отметим, что вместо Нкунку в национальную команду Франции на мундиаль был вызван нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

В нынешней кампании Бундеслиги Кристофер провёл 15 поединков, в которых форвард забил 12 голов. Защиту титула Франция начнёт с игр в групповой стадии против Дании, Австралии и Туниса.