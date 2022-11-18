Аленичев: Рамос мимо ЧМ? Футбольный век Серхио подходит к концу

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, каких футболистов ему будет не хватать на чемпионате мира – 2022.

«Мне будет особенно не хватать Поля Погба и Н’Голо Канте. Франция, увы, потеряла двух исполнителей мирового класса», — цитирует слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

По поводу Серхио Рамоса, его карьера приближается к завершению, наверное, Испания смогла найти ему достойную замену, добавил специалист.

В первом туре сборная Франции встретится с Австралией, матч состоится 22 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Помимо этого, французы в группе D сыграют с Данией и Тунисом.