Погба: «Буду поддерживать сборную Франции в качестве болельщика»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поделился мыслями перед чемпионатом мира, который пропустит из-за травмы.

29-летний футболист повредил мениск ещё летом, из-за чего до сих пор не сыграл ни одного официального матча за «Ювентус» после возвращения в клуб. Хавбек делал всё возможное, чтобы вернуться в строй до начала мундиаля, но оказался бессилен.

«У Бога были другие планы на меня. Я буду поддерживать свою сборную, свой народ, свою страну со стороны в качестве болельщика. Моё сердце остаётся со сборной Франции. Удачи всем игрокам, попавшим в итоговую заявку на турнир!» – написал Погба в социальных сетях.