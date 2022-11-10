Калюлю рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку на ЧМ-2022

Защитник «Милана» Пьер Калюлю, недавно подписавший с клубом новый контракт, поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира.

22-летний игрок не попал в финальную заявку сборной Франции на катарский мундиаль, поэтому будет поддерживать команду Дидье Дешама со стороны.

«У меня была надежда, что меня пригласят, но этого не произошло. Несмотря ни на что, я буду болеть за свою сборную, и я особенно рад вызову одноклубников Тео [Эрнандеса] и [Оливье] Жиру», – заявил Калюлю на пресс-конференции.

Пьер Калюлю пока не дебютировал за главную национальную команду. В его активе 11 матчей в составе молодёжной сборной «трёхцветных».