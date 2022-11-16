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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, кто заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

16 Ноября 2022 • 01:53 Комментировать
Франция
...
Австралия
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22.11 22:00

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани будет дозаявлен в сборную Франции вместо травмированного Кристофера Нкунку.

Форвард «РБ Лейпцига» пропустит турнир из-за травмы, полученной во вторник на тренировке. По данным RMC Sport, тренерский штаб французов уже определился с заменой: места в составе удостоится лучший ассистент нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги – Рандаль Коло Муани.

23-летний нападающий пополнил ряды «Айнтрахта» минувшим летом, перебравшись из «Нанта» в качестве свободного агента. Проведя 23 поединка за франкфуртцев во всех турнирах, француз забил восемь голов и десять раз ассистировал товарищам по команде. В прошлом сезоне Коло Муани записал себе в актив 12 голов и пять голевых передач в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чемпионат Мира Айнтрахт Франкфурт Кристофер Нкунку Рандаль Коло Муани
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