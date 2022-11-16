Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку не успеет залечить травму, полученную на тренировке.

Как сообщалось ранее, из-за столкновения с товарищем по команде на тренировочном занятии форвард «РБ Лейпцига» рискует покинуть расположение французов незадолго до старта мундиаля. Опасения поклонников «трёхцветных» подтвердились: официальный аккаунт сборной Франции в социальных сетях подтвердил, что травма Нкунку оказалась серьёзной и не позволит ему принять участие на чемпионате мира в Катаре.

Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша Бундеслиги, а в нынешнем сезоне стал автором 17 голов и четырёх ассистов в 23 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.