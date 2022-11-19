Наставник сборной Португалии Сантуш рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о предстоящем мундиале.

«На мой взгляд, главным фаворитом является Франция, поскольку эта сборная – действующий чемпион мира, – заявил Сантуш на пресс-конференции. – Однако наша команда тоже относится к числу главных претендентов. Я действительно верю, что мы можем выиграть турнир, мы способны этого добиться, у нас достаточно амбиций. Игроки тоже верят в успех», – сказал наставник португальцев.

Сборная Франции начнёт выступление на турнире матчем против Австралии, который состоится 22 ноября, а Португалия сразится с Ганой двумя днями позднее.