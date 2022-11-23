Упамекано: «Жиру – наш лидер»

Центральный защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о матче против сборной Австралии.

Французы начали защиту титула чемпионов мира с крупной победы (4:1), а Оливье Жиру отметился голевым дублем, забив на 32-й и 71-й минутах.

«Я впервые сыграл на чемпионате мира, и я очень доволен, – рассказывает в интервью beIN Sports Упамекано. – Мы отлично сыграли, создали много голевых моментов. Необходимо продолжать в том же духе.

Оливье Жиру очень важен для нас, он наш лидер, а лидеры необходимы любой команде. Я очень рад за него», – сказал после матча 24-летний футболист мюнхенской «Баварии».