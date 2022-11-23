Жиру высказался о повторении рекорда Анри

Центрфорвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о повторении рекорда Тьерри Анри по забитым мячам в составе национальной команды. Благодаря дублю Оливье догнал экс-игрока «Арсенала» - у обоих по 51 голу.

«Для меня большая честь быть наравне с Тьерри по этому показателю. Однако это, в первую очередь, командная заслуга. Я завершаю работу своих партнеров. Они отдают мне отличные передачи, которые я успешно использую», - передает слова Оливье Lequipe.

Сборная Франции стартовала на чемпионате мира победой над Австралией со счетом 4:1. В следующем туре «трёхцветные» сыграют против Дании.