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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Франции впервые в своей истории забила по четыре или более мячей в двух матчах ЧМ кряду

22 Ноября 2022 • 23:57 Комментировать
Франция
4:1
Австралия
окончен

Сборная Франции начала свои выступления на чемпионате мира в Катаре, она пропустила первой от Австралии, но затем отыгралась, забив два мяча еще в первом тайме, а еще два - во втором.

Как оказалось, Франция впервые в истории своих выступлений в чемионате мира смогла забить четыре или более мячей в двух матчах кряду. Напомним, что в финальном матче чемпионата мира 2018 года она победила Хорватию со счетом 4:2. В 21-м веке такое удавалось лишь Бразилии в 2002 и Германии в 2010 году.

В настоящий момент проходит матч между сборными Австралии и Франции, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт

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