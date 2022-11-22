Сборная Франции впервые в своей истории забила по четыре или более мячей в двух матчах ЧМ кряду

Сборная Франции начала свои выступления на чемпионате мира в Катаре, она пропустила первой от Австралии, но затем отыгралась, забив два мяча еще в первом тайме, а еще два - во втором.

Как оказалось, Франция впервые в истории своих выступлений в чемионате мира смогла забить четыре или более мячей в двух матчах кряду. Напомним, что в финальном матче чемпионата мира 2018 года она победила Хорватию со счетом 4:2. В 21-м веке такое удавалось лишь Бразилии в 2002 и Германии в 2010 году.

В настоящий момент проходит матч между сборными Австралии и Франции, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт.