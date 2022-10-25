Изидор оценил шансы Франции взять второй ЧМ подряд

Нападающий столичного «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о шансах французской сборной забрать второй чемпионат мира подряд.

«Конечно может выиграть. Это большая команда. Но есть и много травм. Посмотрим, как они справятся с этим», – заявил форвард «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также спортсмен рассказал, что видит своей целью попадание в состав «трёхцветных», однако контакта с Дидье Дешамом или с кем-нибудь из звёзд местного футбола у него нет.

Напомним, что Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года, проведя за московский клуб 26 матчей и забив девять голов в рамках всех состязаний.

