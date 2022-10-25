Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Изидор оценил шансы Франции взять второй ЧМ подряд

25 Октября 2022 • 12:04 Комментировать
Франция
...
Австралия
1 1.20 X 6.60 2 15.00
22.11 22:00

Нападающий столичного «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о шансах французской сборной забрать второй чемпионат мира подряд.

«Конечно может выиграть. Это большая команда. Но есть и много травм. Посмотрим, как они справятся с этим», – заявил форвард «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также спортсмен рассказал, что видит своей целью попадание в состав «трёхцветных», однако контакта с Дидье Дешамом или с кем-нибудь из звёзд местного футбола у него нет.

Напомним, что Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года, проведя за московский клуб 26 матчей и забив девять голов в рамках всех состязаний.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чм-2022 Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
12:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Изидор оценил шансы Франции взять второй ЧМ подряд
10:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мукоко попал в расширенный список сборной Германии на ЧМ-2022
09:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду - в заявке сборной Португалии на ЧМ-2022
07:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зидан отреагировал на критику ЧМ-2022
24 Октября
20:50 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Очевидно, что предстоящий чемпионат мира – мой последний турнир со сборной»
18:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема – о «Золотом мяче»: «С детства это было одной из моих главных целей»
13:51 · Италия. Серия А
​Меньян не теряет надежды поехать на чемпионат мира
12:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Коста-Рики не поедет на ЧМ-2022 из-за допинга
10:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лёв объяснил, почему до сих пор не нашёл работу 2
23 Октября
21:52 · Другое
Дани Алвес вряд ли сыграет на ЧМ-2022 за сборную Бразилии
16:53 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Варана – защитник имеет шансы поехать на чемпионат мира
07:34 · Англия. Премьер-лига
Сборная Франции рискует потерять важного игрока перед ЧМ-2022
22 Октября
16:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Варан высказался о чемпионате мира в Катаре
16:00 · Италия. Серия А
Павлюченко — о возвращении Кокорина в сборную: «Мне было бы интересно посмотреть, как он выглядит»
15:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналдо не хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем