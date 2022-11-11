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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лучшая защита и плохая средняя линия: Кого Дешам выбрал в состав Франции на чемпионат мира

11 Ноября 2022 • 09:08 Комментировать
Франция
...
Австралия
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22.11 22:00

В среду сборная Франции объявила состав на чемпионат мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями о выборе Зинедина Зидана.

Вратари

Альфонс Ареоля («Вест Хэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Ренн»).

На самом деле какое-то время назад была даже интрига, кто будет номером один сборной Франции на чемпионате мира. С одной стороны, есть капитан и многолетний основной голкипер Уго Льорис, но в «Милане» очень здорово действовал Майк Меньян. Однако травма вратаря «россонери» оставила его вне заявки на мундиаль. Льорис будет первым, а Стив Манданда в 37 лет вновь получил шанс поехать на чемпионат мира.

Защитники

Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», Англия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамин Павар («Бавария», Германия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия), Люка Эрнандес («Бавария», Германия), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Жюль Кюнде («Барселона», Испания).

Дешам решил вызвать Рафаэля Варана и Люка Эрнандеса, хотя участие обоих на чемпионате мира было под большим вопросом.  В итоге по именам оборона французов выглядит самой крепкой на чемпионате мира, ведь в запасе точно будут сидеть представители топ-клубов. Отметим, что Дешам анонсировал, что «лес блё» будут действовать с четырьмя защитниками на турнире. Конкуренция в сборной Франции такая сильная, что в заявке не нашлось места, например, Ферлану Менди из «Реала». Также вне заявки остался Люка Динь.

Полузащитники

Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид, Испания), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабио («Ювентус», Италия), Орельен Чуамени («Реал» Мадрид, Испания), Жордан Верету («Марсель»), Юссуф Фофана («Монако», Франция).

Пожалуй, самой слабой линией сборной Франции стала именно средняя. Из-за травм Дешам лишился Поля Погба и Н'Голо Канте, что довольно больно ударило по полузащите. Есть Чуамени, который ворвался в состав «Реала», есть его партнёр по клубу Камавинга, который не всегда играет в стартовом составе. Кроме них, в средней линии игроки, некоторые из которых не слишком-то известны. Интересно, что даже сильная первая половина сезона в «Лилле» не помогла экс-футболисту «Краснодара» Реми Кабелла попасть в состав сборной.

Нападающие

Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Оливье Жиру («Милан», Италия), Усман Дембеле («Барселона», Испания), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал» Мадрид, Испания), Кинглси Коман («Бавария», Германия), Кристофер Нкунку («Лейпциг», Германия).

Зато слабость полузащиты с лихвой перекрывает отличный выбор в атаке. Очевидно, что Дешам будет использовать кого-то из игроков на флангах, что как раз позволит больше футболистов из атакующей линии выпускать на поле. Вдобавок к этому у наставника есть сразу два ударных центральных нападающих в лице Бензема и Жиру, что позволит менять их в зависимости от ситуации. А вот Виссаму Бен Йеддеру и Александру Ляказетту из-за такой конкуренции места не нашлось. Нет, естественно, и Антони Марсьяля, который в этом сезоне мучается с травмами.

Основной состав

Подбор игроков намекает на возможность играть в крайне атакующей модели, например, 4-2-4 с активными фланговыми нападающими. Однако Дешам вряд ли уйдёт от привычной ему схемы 4-3-3. В этом случае есть конкуренция в центре обороны, где многое ещё будет зависеть от состояния Варана. Кюнде может сыграть в защите (в центре или на фланге) или даже в опорной зоне. В атаке два места заняты, а вот за третье будет борьба, но Дембеле в такой форме, что не использовать его было бы странно.

Льорис – Павар – Варан – Л. Эрнандес – Т. Эрнандес – Чуамени – Камавинга – Рабио – Дембеле – Мбаппе – Бензема.

Роман Андреев

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