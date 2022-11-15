Бензема до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам

Нападающий сборной Франции Карим Бензема всё ещё не залечил повреждение.

34-летний футболист нерегулярно появлялся на поле в составе «Реала» в нынешнем сезоне из-за мышечного дискомфорта. Проблема по-прежнему не оставила обладателя «Золотого мяча»: как сообщает Get French Football News, Бензема не участвовал в общекомандных занятиях сборной Франции с мячом, ограничившись выполнением лёгких беговых упражнений. Сам форвард недавно утверждал, что успеет набрать оптимальную форму до старта чемпионата мира.

Соперники сборной Франции в групповой стадии – Австралия, Дания и Тунис. Матч первого тура против австралийцев состоится 22 ноября.