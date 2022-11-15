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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам

15 Ноября 2022 • 21:42 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Нападающий сборной Франции Карим Бензема всё ещё не залечил повреждение.

34-летний футболист нерегулярно появлялся на поле в составе «Реала» в нынешнем сезоне из-за мышечного дискомфорта. Проблема по-прежнему не оставила обладателя «Золотого мяча»: как сообщает Get French Football News, Бензема не участвовал в общекомандных занятиях сборной Франции с мячом, ограничившись выполнением лёгких беговых упражнений. Сам форвард недавно утверждал, что успеет набрать оптимальную форму до старта чемпионата мира.

Соперники сборной Франции в групповой стадии – Австралия, Дания и Тунис. Матч первого тура против австралийцев состоится 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Чемпионат Мира
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