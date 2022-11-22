Франция потеряла очередного игрока из-за травмы

Сборная Франции сделала вынужденную замену в матче первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022 против команды Австралии. В первом тайме защитник Люка Эрнандес получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле появился его брат Тео Эрнандес.

В матче между французами и австралийцами сыграно 38 минут. Подопечные Дидье Дешама первыми пропустили, однако успели отыграться и выйти вперед. За «трёхцветных» забили Адриен Рабио и Оливье Жиру, а в составе австралийцев отметился Мэттью Гудвин.

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