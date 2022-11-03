Недвед – о Погба: «Вы не можете заставить футболиста ложиться на операцию, даже если это член вашей команды»

Вице-чемпион Европы в составе сборной Чехии Павел Недвед прокомментировал непопадание полузащитника национальной команды Франции Поля Погба на чемпионат мира – 2022.

«Вы не можете заставить футболиста ложиться на операцию, даже если это член вашей команды. Поль выбрал консервативную терапию, которая не прошла удачно», - приводит слова Недведа журналист Альфредо Педулла.

Далее бывший футболист отметил, что и оперативное вмешательство не принесло положительных результатов. Недвед считает, что выбор Погба не участвовать на турнире в Катаре характеризует его как «великого человека и великого игрока».