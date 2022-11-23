Дешам высказался о победе сборной Франции и рассказал о травме Эрнандеса

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал убедительную победу своей команды над Австралией (4:1).

Действующие чемпионы мира пропустили уже на 9-й минуте, но быстро нашли ответ, сравняв на 27-й и выйдя вперёд на 32-й усилиями Адриена Рабио и Оливье Жиру. Во втором тайме Килиан Мбаппе и всё тот же Оливье Жиру довели преимущество до крупного.

«Начало получилось трудным, но команда отреагировала именно так, как следовало, и извлекла максимум. Австралийцам было трудно физически после первого тайма, но это нисколько не умаляет заслуг наших игроков. Люка Эрнандес получил травму – и это единственный негативный момент сегодняшнего вечера. Кажется, всё довольно серьёзно, скоро он пройдёт обследование», – заявил в интервью TF1 Дешам.