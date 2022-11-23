Сборная Франции повторила свою рекордную победную серию на ЧМ

Сборная Франции начала с уверенной победы над австралийцами свой путь к защите чемпионского титула - французы могут стать первой сборной со времен Бразилии и Пеле (1958 и 1962), которая удержит свой чемпионский титул.

Как оказалось, это была пятая победа кряду для сборной Франции в рамках ЧМ, четыре из них, как можно догадаться, были одержаны в ходе прошлого чемпионата. Серия из пяти побед - это повторение рекорда сборной Франции, который был поставлен в ходе чемпионатов 1986 года и 1998 года (в 1990 и 1994 французов на ЧМ не было).

Тогда серия началась с победы в матче за третье место над бельгийцами, после чего последовали три победы в группе в 1998 году и успех в матче с Парагваем в 1/8 финала благодаря «золотому голу» Лорана Блана. А в четвертьфинале французы сыграли по нулям с итальянцами, но обыграли их по пенальти.