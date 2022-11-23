Франция – первый с 2006 года действующий чемпион мира, выигравший первый матч нового розыгрыша

Сборная Франции стартовала с победы, прервав неудачную серию действующих победителей чемпионата мира.

Коллектив Дидье Дешама одолел сборную Австралии (4:1) в поединке первого тура группового этапа. Три прежних действующих чемпиона – сборные Германии, Испании и Италии – сделать этого не сумели, и до сегодняшнего дня бразильцы образца 2006 года были последними чемпионами, которым удалось начать новый мундиаль с победы.

В матче второго тура сборной Франции будут противостоять датчане, стартовавшие с нулевой ничьей против Туниса. Встреча пройдёт 26 ноября в 19:00 по московскому времени.