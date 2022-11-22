Намёк на вторую сенсацию: сборная Австралии быстро забила французам

Вторник на чемпионате мира получается малорезультативным - всего три гола в предыдущих трёх поединках, при этом два из них забила сборная Саудовской Аравии, которая считалась главным аутсайдером дня.

Сборная Австралии подхватила символическую эстафетную палочку у саудитов и на девятой минуте матча с Францией уже открыла счет. В быстрой атаке Мэттью Лэки с правого края штрафной прострелил вдоль ворот, и неприкрытый Крейг Гудвин в противоход голкипер вколотил мяч в дальнюю девятку.

Счёт стал 1:0 в пользу австралийцев. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.