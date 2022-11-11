Мбаппе высказался о шансах сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе верит в успех своей национальной команды.

«Трёхцветные» под руководством Дидье Дешама стали триумфаторами мундиаля в 2018 году. К новому турниру команду готовит тот же специалист, но её лидер – Килиан Мбаппе – за четыре года превратился из вундеркинда в одну из главных звёзд футбола.

«Таков мой менталитет с детства: я всегда стараюсь делать больше, чем мог бы, хочу преодолевать непреодолимое. Победа на прошлом чемпионате мира была для меня не вершиной успеха, а началом чего-то невероятного.

Выиграть два чемпионата мира подряд – крайне трудная задача. Но если вы хотите переписать историю, вы должны сделать то, что не удавалось никому – и мы попробуем сделать это. У нас сильная команда и хороший тренер», – заявил в интервью SI Мбаппе.