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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе высказался о шансах сборной Франции на ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 03:11 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе верит в успех своей национальной команды.

«Трёхцветные» под руководством Дидье Дешама стали триумфаторами мундиаля в 2018 году. К новому турниру команду готовит тот же специалист, но её лидер – Килиан Мбаппе – за четыре года превратился из вундеркинда в одну из главных звёзд футбола.

«Таков мой менталитет с детства: я всегда стараюсь делать больше, чем мог бы, хочу преодолевать непреодолимое. Победа на прошлом чемпионате мира была для меня не вершиной успеха, а началом чего-то невероятного.

Выиграть два чемпионата мира подряд – крайне трудная задача. Но если вы хотите переписать историю, вы должны сделать то, что не удавалось никому – и мы попробуем сделать это. У нас сильная команда и хороший тренер», – заявил в интервью SI Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Чемпионат Мира Килиан Мбаппе
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