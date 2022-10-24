Бензема – о «Золотом мяче»: «С детства это было одной из моих главных целей»

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что «Золотой мяч» был одной из главных целей с детства.

«С детства это было одной из моих главных целей. Не думайте, что я ходил на тренировки, потому что хотел выиграть «Золотой мяч». Но эта мысль всегда была в моей голове», - цитирует футболиста Marca.

Игрок подчеркнул тот факт, что он научился любить игру с мячом благодаря выступлениям Зинедина Зидана и Криштиану Роналду. Данный сезон был очень успешным для 34-летнего французского игрока нападения в связи с приобретением как личных, так и коллективных трофеев.