Жиру: «Конечно, этот чемпионат мира уж точно последний для меня»

Французский нападающий Оливье Жиру переживает вторую молодость, он блистает за «Милан» и получил приглашение в сорную Франции, выступить на чемпионате мира. Жиру рассказал, как он узнал о приглашении - по его словам, это стало сюрпризом, так как звонок он получил за всего лишь три часа до самого объявления. Жиру рассказал, с каким настроением готовится к чемпионату.

- С настроением игрока, понимающего, что это точно в последний раз! А значит, надо получить от турнира все, все возможные эмоции и наслаждение. Хочу получать удовольствие каждую минуту! И, конечно же, помочь команде защитить титул. Все понимают важность турнира, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.