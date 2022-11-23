Колосков оценил старт Франции на чемпионате мира

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался насчет победы сборной Франции над командой Австралии в матче первого тура группового раунда ЧМ-2022. «Трёхцветные» уверенно выиграли со счетом 4:1.

«Франция показала прекрасную игру. Но говорить о том, что она главный претендент на победу преждевременно. Команда подтвердила, что у нее есть возможность бороться за самые высокие места», - приводит слова Колоскова «Спорт-экспресс».

После первого тура действующие чемпионы мира лидируют в своей группе. В следующем поединке команда Дидье Дешама встретится с Данией. Матч состоится 26 ноября.