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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема – о ЧМ-2022: «Докажу, что заслуженно получил «Золотой мяч»

13 Ноября 2022 • 21:03 Комментировать
Франция
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Австралия
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22.11 22:00

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема решительно настроен перед чемпионатом мира в Катаре.

Из-за травм 34-летний форвард неубедительно начал нынешний сезон в «Реале», однако это не сказалось на его уверенности в собственных силах: «Предстоящий чемпионат мира позволит мне ещё сильнее убедить всех в том, что я заслужил свой «Золотой мяч», – заявил в интервью Marca лидер «сливочных».

Карим Бензема забил шесть голов, сыграв 12 матчей за «Реал» в нынешнем сезоне. В составе национальной сборной опытный нападающий провёл 97 поединков с момента дебюта в 2007 году, отличившись в общей сложности 37 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Чемпионат Мира Золотой Мяч
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