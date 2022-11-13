Бензема – о ЧМ-2022: «Докажу, что заслуженно получил «Золотой мяч»

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема решительно настроен перед чемпионатом мира в Катаре.

Из-за травм 34-летний форвард неубедительно начал нынешний сезон в «Реале», однако это не сказалось на его уверенности в собственных силах: «Предстоящий чемпионат мира позволит мне ещё сильнее убедить всех в том, что я заслужил свой «Золотой мяч», – заявил в интервью Marca лидер «сливочных».

Карим Бензема забил шесть голов, сыграв 12 матчей за «Реал» в нынешнем сезоне. В составе национальной сборной опытный нападающий провёл 97 поединков с момента дебюта в 2007 году, отличившись в общей сложности 37 раз.