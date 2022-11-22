Сборная Франции уже ведёт в матче с австралийцами

Последний из запланированных на вторник матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Австралии, стал результативным ещё в первом тайме. На 32-й минуте европейцы провели быструю атаку по левому краю поля, Адриен Рабио к результативному удару добавил голевую передачу на Оливье Жиру, которому в центре штрафной просто оставалось подставить ногу.

Счет стал 2:1. Отметим, что на прошлом чемпионате мира Жиру провел все матчи в линии нападения сборной Франции, но ни разу не смог отличиться. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.